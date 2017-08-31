"Аталанта" просит у "Спартака" за Толоя 30 миллионов евро

Трансфер защитника "Аталанты" Рафаэля Толоя в "Спартак" может не состояться, утверждает FOXSports.com.br. Итальянский клуб просит за 26-летнего игрока 30 миллионов евро.

Напомним, что в "Аталанте" главный тренер красно-белых Массимо Каррера провел семь сезонов. Если трансфер бразильца все же случится, "Спартак" может отпустить в "Трабзонспор" Сердара Таски.

Сайт transfermarkt.de оценивает Толоя в 7 миллионов евро. В текущем чемпионате Италии он провел два матча, в прошлом выходил на поле в 32 встречах.

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