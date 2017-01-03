19:48 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Анжи" объявил о трансфере Менсы в "Коламбус"

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"Анжи" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Джонатана Менсы в клуб MLS "Коламбус Крю". 26-летний ганец стал игроком махачкалинского клуба в 2016 году, куда перешел из французского "Эвиана". Всего за российский клуб он провел 19 матчей.

"Анжи" и "Коламбус Крю", выступающий в североамериканской MLS, достигли договоренности о трансфере Менсы в заокеанский клуб. Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за "Анжи" и желаем успешной дальнейшей карьеры", – говорится в сообщении на сайте.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/djonatan_mensa_pereshel_v_kolambus_krju030117/

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