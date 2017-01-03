"Анжи" объявил о трансфере Менсы в "Коламбус"

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Джонатана Менсы в клуб MLS "Коламбус Крю". 26-летний ганец стал игроком махачкалинского клуба в 2016 году, куда перешел из французского "Эвиана". Всего за российский клуб он провел 19 матчей.

"Анжи" и "Коламбус Крю", выступающий в североамериканской MLS, достигли договоренности о трансфере Менсы в заокеанский клуб. Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за "Анжи" и желаем успешной дальнейшей карьеры", – говорится в сообщении на сайте.