Анчелотти хочет подписать Ренату Санчеша

Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в приобретении полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша. Как сообщает Gazzetta dello Sport, 58-летний специалист взвешивает идею подписания португальского хавбека и может предоставить ему шанс.

20-летний полузащитник, права на которого принадлежат "Баварии", в минувшем сезоне выступал за "Суонси" на правах аренды. В составе валлийского клуба он провел всего 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Анчелотти возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.