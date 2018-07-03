Полузащитник Алан Касаев перешел из "Локомотива" в "Балтику", сообщает официальный сайт калининградского клуба. 32-летний хавбек в минувшем сезоне провел только два неполных матча в составе чемпионов России.

Ранее Касаев защищал цвета "Титана", "Шинника", "Зенита", "Алании", "Кубани", "Рубина" и московского "Динамо"​.

С "Рубином" он в 2009 году стал чемпионом России. Также на его счету три Кубка России (с "Рубином" и два – с "Локомотивом") и два Суперкубка России (оба – с "Рубином").

В 2008 году Касаев в составе "Кубани" стал лучшим игроком первого дивизиона по версии "СЭ".

Касаев уже успел отличиться за новую команду. В контрольном матче с "Шинником" он заработал и сам реализовал пенальти.