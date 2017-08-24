Агент Сери: "ПСЖ" помешал переговорам "Барселоны" и "Ниццы"

Агент полузащитника "Ниццы" Жана-Микаэля Сери Франклин Мала сообщил о том, что представители "ПСЖ" вмешивались в переговоры "Барселоны" с французским клубом по трансферу хавбека. Парижане намерены перехватить 26-летнего ивуарийца.

- Вполне можно было достигнуть соглашения, - заявил Мала в эфире RAC1. - "Барселона" и "Ницца" вели переговоры. Во вторник испанцы были во Франции и обсуждали технические аспекты сделки. При этом они знали возможности Сери. Но парижане решили помешать каталонцам.

Напомним, ранее стало известно, что тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде передумал покупать полузащитника "Ниццы". Тренеры каталонцев считают, что игрок не сможет усилить команду.