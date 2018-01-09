Агент: "По Даббуру много предложений, но он счастлив в "Зальцбурге"

Милош Маленович, представитель нападающего "Зальцбурга" Мунаса Даббура, рассказал "СЭ", что у его клиента есть множество предложений от различных команд. Но при этом он отметил, что форвард счастлив в австрийском клубе.

- По Мунасу есть много предложений от различных клубов, – сказал Маленович. – Но я пока не могу сказать, уйдет ли он вообще, и если уйдет, то куда. На данный момент игрок счастлив в "Зальцбурге”.

Ранее спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд рассказал о том, что "Локомотив" проявляет интерес к Даббуру. При этом он подчеркнул, что железнодорожники не делали официального предложения о покупке форварда. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что в прошлом году представители Даббура вели активные переговоры с ЦСКА, не увенчавшиеся успехом. В текущем сезоне израильтянин забил 12 голов в 18 матчах чемпионата Австрии, а также 5 мячей в 8 играх Лиги Европы.