Спортивный директор "Зальцбурга": "Локомотив" не делал конкретных предложений по Даббуру"

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд рассказал о том, что "Локомотив" проявляет интерес к нападающему Мунасу Даббуру. При этом он подчеркнул, что железнодорожники предложения о покупке форварда не делали.

- Существует интерес со стороны "Локомотива", но конкретного предложения нет, - цитирует kurier Фройнда. - Если вам предлагаются суммы в 15 или более миллионов долларов, вам придется иметь дело с этим. Но мы не хотим продавать игрока основы.

Напомним, что в прошлом году представители игрока вели активные переговоры с ЦСКА, не увенчавшиеся успехом. В текущем сезоне Даббур забил 12 голов в 18 матчах чемпионата Австрии, а также 5 мячей в 8 играх Лиги Европы.