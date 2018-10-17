Агент форварда "Дженоа" Пентека: "Общаемся с несколькими клубами"

Европейские клубы проявляют интерес к форварду "Дженоа" Кшиштофу Пентеку, сообщил его агент Томаш Мадьярж.

- В чем секрет его успеха? Думаю в том, что Кшиштоф - очень скромны парень, цитирует агента Goal.com. - Он отлично играет в серии А, но все равно остается самим собой. Мы общаемся с несколькими клубами, но мы никогда не сообшаем об этом в прессе. Сейчас серия А - его дом. Но посмотрим, что будет дальше.

В текущем сезоне 23-летний поляк провел семь матчей в серии А и забил девять мячей.

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