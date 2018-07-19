Агент: "Если Гвардьола не рассчитывает на Зинченко, то ему лучше пойти в другой клуб"

Украинский агент Вадим Шаблий в интервью "СЭ" отметил, что будущее полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко зависит от доверия со стороны главного тренера клуба Хосепа Гвардьолы.

- Оставаться Зинченко в "Манчестер Сити" или нет? Я же не знаю, о чем тренер разговаривает с футболистом. Если Пеп на него рассчитывает и будет давать игровое время, тогда Зинченко нет смысла куда-либо уходить, - говорит Шаблий. - Если не рассчитывает, то лучше, конечно, пойти в другую команду.

Ранее Sky Sports сообщил, что 21-летний Зинченко уйдет из "Манчестер Сити", несмотря на то, что полетел с командой на предсезонный сбор в США.

В минувшем сезоне украинский легионер провел 8 матчей в АПЛ и завоевал с "Сити" золотые медали. На него претендуют "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и "Фулхэм". (Игорь НОВИКОВ)