12:39 | Футбол — Трансферы

Агент: "Бадель еще не принял решение. Им интересуется не только "Зенит"


Хорватский агент Младен Клишкиниц сообщил "СЭ", что хавбек сборной Хорватии  Милан Бадель пока не определился со своим будущим. Серебряный призер чемпионата мира-2018 получил предложение от "Зенита", но, по информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, хочет в "Милан".

– Как и ко всем остальным игрокам сборной Хорватии, к Баделю есть серьезный интерес со стороны многих клубов, - говорит Клишкиниц. – В случае с Миланом это не только "Зенит" - весьма конкретны английские команды. Бадель долго выступал в Италии, так что, конечно, у него есть варианты и там. Но пока могу сказать, что хавбек не выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. (Игорь НОВИКОВ)

В минувшем сезоне серии А Бадель провел 27 матчей за "Фиорентину", забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. 30 июня он стал свободным агентом.

К комментариям
2
Материалы других СМИ