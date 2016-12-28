Адебайор может продолжить карьеру в "Монпелье"

Форвард Эмманюэль Адебайор может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает L'Equipe, "Монпелье" проявляет интерес к 32-летнему тоголезцу, который с 1 июля является свободным агентом. Французский клуб ищет замену нападающему Казимиру Нинга, выбывший на длительный срок из-за травмы крестообразной связки. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны "Валенсии".

Напомним, летом другой французский клуб "Лион" был заинтересован в подписании контракта с Адебайором, но после переговоров с игроком, во время которых тот курил и употреблял алкоголь, принял решение этого не делать.