Абденнур, которым интересовался "Зенит", попрощался с болельщиками "Валенсии"

Защитник "Валенсии" Аймен Абденнур попрощался с болельщиками испанской команды. По данным RMC, игрок, которым интересовался "Зенит", уже прошел медосмотр для перехода в "Марсель".

– Завершение чего-либо – это всегда начало чего-то нового, – написал в своем Инстаграме Абденнур. – Мое приключение с "Валенсией" подходит к концу. Впереди – новая задача. Я хотел бы поблагодарить все руководство клуба, всех сотрудников, которые работают ради развития "Валенсии". Я мыслями буду со своими товарищами по команде. В "Валенсии" я провел два замечательных сезона. Всегда буду считать игроков "Валенсии" своими друзьями. Большое спасибо болельщикам за их лояльность и поддержку. Вы прекрасны. Я никогда вас не забуду. Очень горжусь, что носил форму "Валенсии".