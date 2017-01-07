22:14 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Реал" переживает лучший период с момента моего прихода"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры 17-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (5:0) отметил, что команде важно не только побеждать, но и делать это красиво. Благодаря завоеванным трем очкам мадридцы повторили рекорд "Барселоны" в 39 матчей без поражений.

– Сейчас команда переживает лучший период с момента моего прихода, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Нам было важно победить, но также важно делать это в красивом стиле. Только при этих условиях тренерский штаб и болельщики будут довольны футболистами. Это все, что имеет значение.

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Материалы REN-TV

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