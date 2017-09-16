Зинедин Зидан: "На Бэйла давит его ценник. В "Реале" это происходило и со мной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" отметил, что верит в нападающего команды Гарета Бэйла. Валлиец подвергается большой критике со стороны болельщиков мадридцев за невыразительную игру.

– В последнее время мне все чаще задают вопросы про Гарета, – цитирует Marca Зидана. – С ним все в порядке, с каждым днем он чувствует себя лучше. Ему нужно дать время. Сумма, заплаченная за его переход (100 миллионов евро "Тоттенхэму" в 2013 году – Прим. "СЭ") давит на него, но он может справиться с давлением. Аналогичная история в свое время здесь происходила и со мной. Нужно запастись терпением, я уверен, что Гарет будет полезен.

Отметим, что матч состоится в Сан-Себастьяне 17 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.