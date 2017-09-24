Жорди Альба: "Все игроки "Барселоны" выполняют то, что говорит Вальверде"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба после матча 6-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (3:0) отметил, что команда показывает удачный старт благодаря работе главного тренера Эрнесто Вальверде. По его словам, все игроки команды четко выполняют указания наставника.

- Для нас это был хороший матч, - приводит Football Espana слова Альбы. - Все игроки выполняют то, что требует Вальверде. Он хорошо руководит командой. Почти все получают игровое время, и мы хорошо принимаем его методики. Все идет отлично, хотя впереди еще большая часть сезона.