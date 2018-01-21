05:10 | Футбол — Испания

Вратарь "Луго" в день рождения забил гол со своей половины поля. Видео


Голкипер "Луго" Хуан Карлос поставил точку в субботнем матче 23-го тура второго дивизиона Испании против хихонского "Спортинга". Страж ворот, которому в день игры исполнилось 30 лет, с 65 метров забил свой первый гол в карьере. Вратарь установил окончательный счет встречи - 3:1.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий