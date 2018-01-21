Вратарь "Луго" в день рождения забил гол со своей половины поля. Видео

Голкипер "Луго" Хуан Карлос поставил точку в субботнем матче 23-го тура второго дивизиона Испании против хихонского "Спортинга". Страж ворот, которому в день игры исполнилось 30 лет, с 65 метров забил свой первый гол в карьере. Вратарь установил окончательный счет встречи - 3:1.

No está nada mal marcar un gol el día que cumples 30 años. Sobre todo si eres portero y lo metes desde 65 metros.

Lo ha hecho hoy Juan Carlos Martín, del C. D. Lugo. pic.twitter.com/boKPd91Q84 – Carty (@Cartales) 20 января 2018 г.