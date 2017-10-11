Врач Дембеле: "На травму игрока мог повлиять его переход в "Барселону"

Врач Сакари Орава рассказал о том, что восстановление нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле идет по плану. Футболист получил тяжелую травму в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1). По прогнозам специалистов, 20-летний француз выбыл на срод до четырех месяцев.

- На данный момент восстановление Дембеле идет хорошо, - цитирует Mundo Deportivo Ораву. - Я нахожусь в постоянном контакте с доктором Пруной, который сообщает мне о состоянии француза. На данный момент все идет по плану. Он, как и все молодые мальчики в его возрасте, очень оптимистичен, но предпочтительнее быть более осторожным.

Может быть, это проблема молодости, ведь он не сказал, что он чувствовал дискомфорт в этой области ранее. Давление, которое оказывалось на него после перехода в "Барселону", также могло повлиять на травму.



