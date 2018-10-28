"Вильярреал" проиграл "Алавесу"

"Вильярреал" уступил "Алавесу" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:2). Победный гол на 90-й минуте забил нападающий Борха Бастон.
Чемпионат Испании
Лига 1
10-й тур
"Алавес" - "Вильярреал" - 2:1 (0:1)
Голы: Морено, 10 (0:1). Кальери, 51 (1:1). Борха Бастон, 90+4 (2:1).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро (Марипан, 60), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо (Гарсия, 82), Ибаи Гомес (Борха Бастон, 90+3), Кальери, Собрино, Хони.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Мори, Касорла (Токо-Экамби, 66), Тригерос (Итурра, 83), Пабло Форнальс, Касерес (Раба, 90+5), Морено, Педраса.
Предупреждения: Мори, 27. Дуарте, 73.
Судья: Куадра Фернандес.
28 октября. Витория. Стадион "Mendizorroza".
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