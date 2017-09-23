Варан и Криштиану Роналду - в очереди на продление контракта с "Реалом"

Руководство "Реала" намерено провести переговоры с защитником Рафаэлем Вараном и нападающим Криштиану Роналду о продлении их контрактов, информирует Marca. Переговоры начнутся после того, как клуб продлит соглашение с капитаном команды Серхио Рамосом.

Отметим, что действующий контракт француза с клубом рассчитан до лета 2020 года, а контракт португальца – до лета 2021-го.

Напомним, что в сентябре мадридцы уже продлили контракты с Марселу, Иско, Дани Карвахалем и Каримом Бензема.