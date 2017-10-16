"Валенсия" повторила клубный рекорд по голам, забитым в одном матче

"Валенсия" отправила в матче 8-го тура чемпионата Испании в ворота "Бетиса" (6:3) шесть мячей. Таким образом, "оранжевые" повторили клубный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче.

До этого "Валенсия" поражала ворота соперников шесть раз в 1950, 1951 и 2004 годах. В чемпионате Испании сезона-2003/2004 "летучие мыши" разгромили "Малагу" со счетом 6:1.

Отметим, что в текущем сезоне на счету "Валенсии" 18 очков, клуб делит вторую строчку с "Реалом". На первом месте расположилась "Барселона", в ее активе 22 очка.