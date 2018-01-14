"Валенсия" на выезде обыграла "Депортиво" в матче 19-го тура чемпионата Испании - 2:1. По голу в составе "летучих мышей" забили Гонсалу Гедеш и Родриго.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Депортиво" - "Валенсия" - 1:2 (0:1)

Голы: Гонсалу Гедеш, 37 (0:1). Родриго, 64 (0:2). Андоне, 88 (1:2).

"Депортиво": Мартинес, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Москера (Вальверде, 70), Борхес (Эмре Чолак, 52), Гильерме, Адриан, Лукас, Андоне.

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен (Монтойя, 83), Максимович, Родриго (Дзадза, 81), Мина (Вьетто, 74), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Москера, 47. Парехо, 64. Альбентоса, 90+3.

Судья: Альберола Рохас.

13 января. Ла-Корунья. Стадион Riazor.