В "Барселоне" опасаются негативного влияния на Халиловича со стороны его семьи

Руководство "Барселоны" обеспокоено будущим полузащитника Алена Халиловича, информирует Goal.com. Летом каталонцы продали хорвата в "Гамбург", сохранив за собой право выкупа контракта в течение двух сезонов. Но ближайшим летом "Барселона" точно не вернет футболиста, поскольку находится в напряженных отношениях с его отцом.

Летом этого года сине-гранатовые хотели отдать хавбека в аренду в один из клубов чемпионата Испании. "Валенсия" была близка к трансферу Халиловича, но в дело вмешался его отец, потребовавший комиссию в 50 процентов от сделки. "Барселона" отказалась идти на уступки и отвергла предложение "летучих мышей".

Позже футболист перешел в "Гамбург", поскольку только этот клуб был готов подписать контракт с Халиловичем, впрочем, также отказавшись платить комиссию отцу игрока. Изначально 20-летний футболист был игроком основы нового клуба, но после смены главного тренера потерял место в стартовом составе. По мнению "Барселоны", тяжелое положение Халиловича в "Гамбурге" – следствие влияния семьи игрока на его карьеру.