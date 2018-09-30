"Уэска" и "Жирона" поделили очки

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Уэска" и "Жирона" сыграли вничью со счетом 1:1.

Чемпионат Испании

Лига 1

7-й тур

"Уэска" – "Жирона" – 1:1 (0:1)

Голы: Стуани, 37 – с пенальти (0:1). Мелеро, 72 – с пенальти (1:1).

"Уэска": Йованович, Пулидо, Семеду, Акапо (Эчейта, 22), Мирамон (Феррейро, 55), Мусто (Мойсес Гомес, 59), Хуан Агилера, Мелеро, Гальяр, Авила, Кучо.

"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Борха (Алькала, 46), Порту, Алейкс Гарсия (Гранель, 64), Дуглас Луис, Пере Понс (Лосано, 77), Стуани.

Предупреждения: Авила, 28. Хуан Агилера, 34. Стуани, 39. Мусто, 45. Эспиноса, 70. Феррейро, 88.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

30 сентября. Уэска. Стадион El Alcoraz.