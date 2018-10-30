У Варана - повреждение приводящей мышцы

Защитник "Реала" Рафаэль Варан прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в субботнем класико с "Барселоной" (1:5), в котором он был заменен после первого тайма. Врачи обнаружили у футболиста повреждение приводящей мышцы. Сроки восстановления француза пока не называются.

25-летний защитник в этом сезоне провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В сезоне-2017/18 Варан в составе мадридского клуба стал победителем Лиги чемпионов, а со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.