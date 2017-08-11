Тите: "Больше не будет зависимости Неймара от игры Месси"

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что у нападающего Неймара есть хорошие шансы получить "Золотой мяч" в будущем. Этим летом форвард перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ".

– Последними тремя кандидатами на "Золотой мяч" были Неймар, Месси и Криштиану Роналду, – цитирует A Bola Тите. – Португалец и аргентинец – игроки другого поколения, а время Неймара еще придет. Многое будет зависеть от титулов команд и их индивидуального вклада в игру. Но больше не будет зависимости Неймара от игры рядом с Месси.