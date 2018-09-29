Тер Штеген проводит 150-й матч в составе "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген сегодня проводит 150-й матч в составе каталонского клуба. 26-летний немец играет в составе сине-гранатовых против "Атлетика" в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе каталонского клуба он трижды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Тер Штеген провел 7 матчей за сине-гранатовых и пропустил 8 голов.

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