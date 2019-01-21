Суарес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отличился в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса". Для уругвайца это 167-й мяч в составе каталонцев во всех турнирах. Он вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба, догнав Хосепа Эсколу.

Лучшим бомбардиром "Барсы" с огромным отрывом является ее нынешний капитан Лионель Месси, который сегодня забил свой 577-й гол за клуб.

Лучшие бомбардиры "Барселоны"

1. Лионель Месси - 576 голов

2. Сесар Родригес - 232

3. Ласло Кубала - 194

4. Хосеп Самитьер - 184

5. Луис Суарес - 167

Хосеп Эскола - 167

Суарес защищает цвета "Барселоны" с 2014 года.