Суарес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отличился в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса". Для уругвайца это 167-й мяч в составе каталонцев во всех турнирах. Он вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба, догнав Хосепа Эсколу.
Лучшим бомбардиром "Барсы" с огромным отрывом является ее нынешний капитан Лионель Месси, который сегодня забил свой 577-й гол за клуб.
Лучшие бомбардиры "Барселоны"
1. Лионель Месси - 576 голов
2. Сесар Родригес - 232
3. Ласло Кубала - 194
4. Хосеп Самитьер - 184
5. Луис Суарес - 167
Хосеп Эскола - 167
Суарес защищает цвета "Барселоны" с 2014 года.
🔥 @LuisSuarez9 entra en el 🔝5⃣ de goleadores 🔵🔴 ¡Felicidades! 👏👏– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 января 2019 г.
⚽ Leo Messi 5⃣7⃣6⃣
⚽ César 2⃣3⃣2⃣
⚽ Kubala 1⃣9⃣4⃣
⚽ Samitier 1⃣8⃣4⃣
⚽ Luis Suárez 1⃣6⃣7⃣
⚽ Escolà 1⃣6⃣7⃣
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/jlziaMCWJ5