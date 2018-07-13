СМИ: "Реал" заплатит 35 миллионов евро за Куртуа

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа в летнее трансферное окно перейдет в "Реал", утверждает El Chiringuito. По информации источника, испанский клуб заплатит за 26-летнего вратаря 35 миллионов евро и расстанется с основным голкипером Кейлором Навасом.

Ранее сообщалось, что английский клуб не готов продавать Куртуа дешевле чем за 50 миллионов евро. Контракт бельгийского голкипера с "Челси" рассчитан до конца сезона-2018/19. Сам игрок заявлял, что определится со своим будущим через несколько дней после завершения чемпионата мира.

Если "Челси" продаст Куртуа, то попытается купить у "Ромы" Алиссона. Ранее интерес к бразильскому голкиперу приписывали все тому же "Реалу" и "Наполи".