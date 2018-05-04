11:57 | Футбол — Испания

СМИ: "Реал" сыграет с "Барселоной" без Роналду, Рамоса и Марселу

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"Реал" проведет матч 36-тура чемпионата Испании против "Барселоны" без ряда игроков основного состава, сообщает Abc.es. По данным издания, с каталонцами не сыграют вратарь Кейлор Навас, защитники Серхио Рамос, Марселу, полузащитник Лука Модрич и нападающий Криштиану Роналду.

Такое решение было принято тренерским штабом во главе с Зинедином Зиданом из-за опасений, что кто-либо из основных футболистов может получить тяжелую травму и не сыграет в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" 26 мая.

Встреча "Барселоны" и "Реала" состоится 6 мая на "Камп Ноу". Сине-гранатовые уже обеспечили себе чемпионство, в то время как мадридцы борются за право участия в Лиге чемпионов на следующий год. После 34 игр они идут на третьем месте с 71 очком. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vasiunchik

Ну ё-моё! На что смотреть теперь? На очередное унижение?!!

12:33

Albertozi

Трус

12:27

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