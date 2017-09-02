СМИ: Месси намерен бесплатно покинуть "Барселону" в 2018 году

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не намерен продлевать контракт с клубом. Как утверждает Onda Cero, форвард твердо намерен покинуть каталонцев. Футболист хочет уйти из "Барселоны" на правах свободного агента летом 2018 года.

В июле президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг договоренности с аргентинцем о новом контракте. Сегодня с аналогичным заявлением выступил директор команды Альберт Солер. Тем не менее, стороны по-прежнему не пришли к соглашению, а в Испании с уверенностью утверждают, что Месси недоволен действующим руководством клуба и намерен прекратить выступления за команду в следующем году.

Напомним, что 30-летний игрок находится в системе каталонцев с 2000 года. Будучи футболистом "Барселоны" Месси пять раз становился обладателем "Золотого мяча", восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз – Кубок страны, четыре раза – Лигу чемпионов. Всего на его счету 30 трофеев на клубном уровне. Контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.