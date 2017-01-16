"Севилья" прервала 40-матчевую серию "Реала" без поражений

"Севилья" обыграла "Реал" в матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. Во втором тайме нападающий Криштиану Роналду открыл счет с пенальти, но за пять минут до завершения основного времени Серхио Рамос забил мяч в собственные ворота. На второй компенсированной минуте новичок "Севильи" Стеван Йоветич дальним ударом принес победу своей команде.

Эта победа позволила севильцам приблизиться к "Реалу" в турнирной таблице на расстояние одного очка. У мадридцев есть игра в запасе. Столичная команда прервала свою серию из 40 матчей без поражений. В последний раз "Реал" проигрывал в апреле 2016 года "Вольфсбургу" (0:2) в рамках Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

"Севилья" - "Реал" - 2:1 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 67 - с пенальти (0:1). Серхио Рамос, 85 - в свои ворота (1:1). Йоветич, 90+2 (2:1).

"Севилья": Рико, Мариану, Рами, Пареха, Эскудеро, Ф.Васкес (Йоветич, 68), Иборра (Сарабия, 77), Н`Зонзи, Насри, Витоло, Бен Еддер (Вьетто, 90+2).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Кроос (Ковачич, 75), Каземиру, Модрич, Криштиану Роналду, Бензема.

Предупреждения: Иборра, 31. Н`Зонзи, 42. Насри, 81. Марселу, 84.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

15 января. Севилья. Ramon Sanchez Pizjuan.