Серхио Рамос: "Впереди 38 матчей, чтобы защитить титул чемпиона Испании"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил начало чемпионата Испании. Он подчеркнул, что впереди его команду ждут 38 матчей, чтобы защитить прошлогодний титул.
Первый матч в чемпионате мадридцы проведут завтра с "Депортиво".
– Впереди 38 матчей, чтобы защитить титул чемпиона Испании. Поехали! – написал в Твиттере Рамос.
Мощь "Реала", туманность "Барселоны", преданность "Атлетико"
38 jornadas por delante para defender #LaLiga. Esto arranca, señores, ¡vamos! / 38 matches to defend #LaLiga. Come on!#HalaMadrid pic.twitter.com/WaUk85pe0u– Sergio Ramos (@SergioRamos) 19 августа 2017 г.