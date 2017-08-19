Серхио Рамос: "Впереди 38 матчей, чтобы защитить титул чемпиона Испании"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил начало чемпионата Испании. Он подчеркнул, что впереди его команду ждут 38 матчей, чтобы защитить прошлогодний титул.

Первый матч в чемпионате мадридцы проведут завтра с "Депортиво".

– Впереди 38 матчей, чтобы защитить титул чемпиона Испании. Поехали! – написал в Твиттере Рамос.

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