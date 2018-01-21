20:02 | Футбол — Испания

Роналду расстроил вид его лица после рассечения

3

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на 84-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" забил шестой гол своей команды, оформив дубль - 6:1. После подачи с правого фланга форварда Лукаса Васкеса португалец в падении головой переправил мяч в ворота соперника. 

Однако один из защитников бело-голубых промахнулся по мячу и ногой попал Роналду по лицу, когда тот наносил удар. В результате чего форвард получил рассечение.

Уходя с поля, португалец попросил телефон у врача, чтобы посмотреть на свой вид после повреждения. Увидев свое лицо, нападающий сборной Португалии был очень расстроен.

Трансляция матча "Реал" - "Депортиво"

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Эугенио

Его расстроил прыщ на носу?

20:41

sidnet78

свет мой , зеркальце, скажи....

20:29

кедрнедр1994

Его стремный телефон разочеровал

20:16