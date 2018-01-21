Роналду расстроил вид его лица после рассечения

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на 84-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" забил шестой гол своей команды, оформив дубль - 6:1. После подачи с правого фланга форварда Лукаса Васкеса португалец в падении головой переправил мяч в ворота соперника.
Однако один из защитников бело-голубых промахнулся по мячу и ногой попал Роналду по лицу, когда тот наносил удар. В результате чего форвард получил рассечение.
Уходя с поля, португалец попросил телефон у врача, чтобы посмотреть на свой вид после повреждения. Увидев свое лицо, нападающий сборной Португалии был очень расстроен.
A quick check of his face with Snapchat. Mans knows his hot! 😅. There can only be one Cristiano Ronaldo! #RealMadridDepor pic.twitter.com/0VZZY2Hitr– Emmanuel Chidiogo (@Empexy) 21 января 2018 г.
Эугенио
Его расстроил прыщ на носу?
20:41
sidnet78
свет мой , зеркальце, скажи....
20:29
кедрнедр1994
Его стремный телефон разочеровал
20:16