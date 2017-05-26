04:28 | ФУТБОЛ — Испания

Роналду может получить тюремный срок до 5 лет

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Минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес нападающего "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Marca. С 2011 по 2013 годы португалец ежегодно скрывал от бюджета около 600 тысяч евро. Ему грозит тюремный срок от 15 месяцев до 5 лет.

На длительность и тяжесть наказания могут повлиять смягчающие факторы. Если суд признает, что Роналду добровольно сотрудничал со следствием, а сам игрок согласится оплатить штраф, то дело может закончиться условным сроком.

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Роналду и Месси, помимо того, что великие игроки, ещё и крутые бандиты!

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