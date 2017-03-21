13:42 | ФУТБОЛ — Испания

Роберто Фернандес: "Аллегри не будет в "Барселоне"

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Спортивный директор "Барселоны" Роберто Фернандес исключил вариант с подписанием главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Каталонский клуб ищет замену Луису Энрике, который собирается уйти в конце сезона. Среди кандидатов помощник Энрике Хуан Карлос Унсуэ и нынешний наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде.

– Это неправда, что Аллегри придет в "Барселону", – цитирует Cadena Ser Фернандеса. – Унсуэ? Он действительно хорошо знает клуб, включая систему и игроков, поэтому он готов. У Вальверде было несколько хороших сезонов, и не только в "Атлетике".

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Материалы REN-TV

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