"Реал" во второй раз подряд потерял очки в ла лиге

Матч 3-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Леванте" завершился вничью – 1:1. На гол нападающего гостей Иви Лопеса мадридцы ответили точным ударом полузащитника Лукаса Васкеса. В концовке встречи за неспортивное поведение был удален защитник хозяев поля Марселу.
Для подопечных Зинедина Зидана эта ничья стала второй кряду после встречи в родных стенах с "Валенсией" (2:2). У "Королевского клуба" и "лягушек" по пять очков в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
Ла лига
3-й тур
"Реал" - "Леванте" - 1:1 (1:1)
Голы: Иви Лопес, 12 (0:1). Васкес, 36 (1:1).
"Реал": Касилья, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Васкес (Ковачич, 72), Льоренте (Иско, 62), Кроос, Асенсио, Эрнандез, Бензема (Бэйл, 28).
"Леванте": Рауль, Лопес (Педро Лопес, 20), Постиго, Чема, Тоньо, Иви Лопес (Самуэль Гарсия, 68), Робер, Кампанья, Лерма, Хасон, Алегрия (Боатенг, 55).
Предупреждения: Лерма, 45+1. Алегрия, 47. Серхио Рамос, 54. Боатенг, 60. Карвахаль, 66.
Удаление: Марселу, 89.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
9 сентября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.
Slim Taller
Вторым составом выиграть не так-то легко.Без Криштиану,Модрича,Иско,Варана,Ковачевича,Каземиро и с деревянным Бэйлом.Ковачевича и Иско выпустили на замену,но в игру как следует они не вошли.
16:20
Flamenco
не Леванте, а ГОРГУЛЬЯ!!! В этом туре еще будут неожиданности!
16:17
Player124
Марсело доигрался. Всегда был быдлом, и получил по заслугам.
16:14
MMT
Это тренерогодование - Зиданищще!
16:10
баламошка
"Без Кристинки лучше!" - кричали они. "Она - девка!" - кричали они.))
16:09
oleg.bob
Это какая-то чертовщина! Обескриштианивание!
16:04