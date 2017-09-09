"Реал" во второй раз подряд потерял очки в ла лиге

Матч 3-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Леванте" завершился вничью – 1:1. На гол нападающего гостей Иви Лопеса мадридцы ответили точным ударом полузащитника Лукаса Васкеса. В концовке встречи за неспортивное поведение был удален защитник хозяев поля Марселу.

Для подопечных Зинедина Зидана эта ничья стала второй кряду после встречи в родных стенах с "Валенсией" (2:2). У "Королевского клуба" и "лягушек" по пять очков в турнирной таблице.

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3-й тур

"Реал" - "Леванте" - 1:1 (1:1)

Голы: Иви Лопес, 12 (0:1). Васкес, 36 (1:1).

"Реал": Касилья, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Васкес (Ковачич, 72), Льоренте (Иско, 62), Кроос, Асенсио, Эрнандез, Бензема (Бэйл, 28).

"Леванте": Рауль, Лопес (Педро Лопес, 20), Постиго, Чема, Тоньо, Иви Лопес (Самуэль Гарсия, 68), Робер, Кампанья, Лерма, Хасон, Алегрия (Боатенг, 55).

Предупреждения: Лерма, 45+1. Алегрия, 47. Серхио Рамос, 54. Боатенг, 60. Карвахаль, 66.

Удаление: Марселу, 89.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

9 сентября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

Трансляция матча "Реал" – "Леванте"