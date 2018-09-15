"Реал Сосьедад" – "Барселона": прямая трансляция – в 17.15 (видео)

В этот уик-энд состоится 4-й тур чемпионата Испании по футболу. И в гости к "Реал Сосьедад" приедет грозная "Барселона". Команды по-разному начали сезон – каталонский клуб добился трех побед в трех играх и вместе с мадридским "Реалом" лидирует в чемпионате, команда из Сан-Себатьяна набрала четыре балла. Сегодняшняя встреча состоится на стадионе Anoeta и начнется в 17.15 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал Сосьедад" – "Барселона" – в матч-центре сайта.

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"Реал Сосьедад" – "Барселона": прямой эфир