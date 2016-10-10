Райан Бабел: "Мог остаться в Англии, но пришлось бы перейти в команду, которая не играет в футбол"

Нападающий "Депортиво" Райан Бабел заявил, что некоторые команды в Англии не играют в футбол, а используют длинные мячи. В 2011 году голландский футболист покинул "Ливерпуль" и мог перебраться в другую английскую команду, но выбрал "Хоффенхайм".

- Когда я покинул "Ливерпуль", то мог бы остаться в Англии, но тогда бы пришлось перейти в одну из команд, которые не играют в футбол, а используют только длинные мячи, - цитирует Sky Sports Бабела. - Конечно, я мог бы остаться, но тогда бы не был доволен стилем игры, поэтому решил поехать в Германию, потому что "Хоффенхайм" был командой, которая играла хорошо.