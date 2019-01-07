Рамос раскритиковал ВАР после поражения от "Реал Сосьедад"

Капитан "Реала" Серхио Рамос после поражения от "Реал Сосьедад" в матче 18-го тура чемпионата Испании (0:2) раскритиковал систему видеоповторов (ВАР). По его мнению, судья не назначил два пенальти в ворота соперника.

- Оба пенальти были очень очевидными, особенно момент с Винициусом - это скандальный эпизод, - цитирует Diario AS Рамоса. - Что касается меня, то Илларраменди подтолкнул меня, но он хорошо поработал, чтобы убедить судью в обратном. Я всегда призывал к внедрению ВАР и поддерживаю эту систему, но я понятия не имею, почему арбитр не использовал ее в этих ситуациях. Просто не могу понять этого. Хотим, чтобы ВАР обеспечивал справедливость. Необходимо внести изменения, потому что я давно не видел ничего подобного. Высказал судье свои мысли, но он пояснил, что был убежден, что пенальти не было. Я просто не мог поверить в услышанное.