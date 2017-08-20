Португальский колдун утверждает, что Роналду проклят

Португальский колдун Фафе заявил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду проклят. Этим летом форварда обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро, а 14 августа он был дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи в первой игре за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Однако, по словам колдуна, сглаз Роналду связан с тем, что тот не смог присутствовать на похоронах отца - Жозе Диниш Авейру скончался в сентябре 2005 года. Роналду отказался от посещения похорон отца из-за отборочного матча чемпионата мира 2006 года против России (0:0).

- Роналду был слаб как духовно, так и физически, - цитирует Flash Фафе. - Он пропустил похороны отца, чтобы выйти на поле. Это высвободило большое количество энергии. Он не попрощался с отцом, не говорил с ним долгое время при жизни. У таких действий есть последствия. Каким бы плохим не был отец, игнорирование его похорон освобождает большое количество энергии.

Если бы у него, или его семьи, был сильный колдун, все было бы хорошо. Я был бы рад помочь Роналду бесплатно.