Начо: "Иско нужно громко ударить по столу, когда он на поле"

Защитник "Реала" Начо​ после после поражения от "Леганеса" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании высказал свое мнение о выступлении полузащитника "сливочных" Иско, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что 26-летний испанский хавбек получает мало игрового времени в "Реале" из-за плохих взаимоотношений с главным тренером Сантьяго Солари. Иско может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

– Иско очень важен для команды. Он часть нашего коллектива, необходимо продолжать усердно работать. Главный тренер Сантьяго Солари всегда с ним общается. Иско нужно громко ударить по столу, когда он на поле, – приводит слова Начо Mundo Deportivo.

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