Мурильо остался доволен дебютом в "Барселоне", несмотря на поражение

Защитник "Барселоны" Джейсон Мурильо признался, что остался удовлетворен своим дебютом, несмотря на поражение от "Леванте" в Кубке Испании (1:2). Колумбиец отыграл все 90 минут.

– Я доволен своим дебютом, – цитирует Diario Sport Мурильо. – Мне потребуется время, чтобы привыкнуть к игровому стилю команды, моим товарищам по команде и тренировкам, но я работаю над этими аспектами.

Пенальти, реализованный Коутинью, может быть ценным для нас, так как нам еще предстоит сыграть ответную встречу на нашем стадионе, так что никто не паникует. Надеемся, что на "Камп Ноу" все будет хорошо, и мы сможем продолжить борьбу за Кубок Испании.