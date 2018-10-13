Месси отказался перейти в "Манчестер Сити"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак заявил, что горожане пытались приобрести форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Однако аргентинец отклонил предложение английской команды.

- Мы попросили Гвардиолу поговорить с ним, предложили тройную зарплату, но он так и не согласился, - приводит Goal слова Аль-Мубарака. - Мы очень хотели видеть его в нашем клубе.

Напомним, что в прошлом году "Барселона" продлила контракт с аргентинцем до 2021 года. В текущем сезоне Месси забил 11 голов в 11 матчах во всех турнирах и отдал 5 результативных передач.