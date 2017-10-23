Марселу: "Криштиану Роналду много забивает, но не нужно забывать про Бензема"

Защитник "Реала" Марселу после победы в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (3:0) высоко оценил игру нападающего Карима Бензема, который стал автором голевой передачи. По словам 29-летнего бразильца, форвард полезен для команды вопреки мнению общественности.

– Бензема – отличный футболист. Криштиану Роналду забивает много голов, но не нужно забывать про Карима, – приводит Football Espana слова Марселу. – Он отдает много голевых, много двигается. Я не говорю об обороне, хоть и буду защищать своих одноклубников, но не стану врать. Бензема – звездный футболист, как и все игроки "Реала".

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