Лука Модрич: "Надеюсь, мне придется утешать Ракитича после класико"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич выразил надежду, что победа в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании над "Барселоной" приблизит его команду к чемпионству. Мадридцы опережают каталонцев на три очка в турнирной таблице, при этом у "Реала" еще одна встреча в запасе.

– Я не разговаривал с Ракитичем, потому что мы все должны спокойно подготовиться к игре, – приводит Marca слова Модрича. – После матча мы обнимемся и будем общаться, как и прежде. Надеюсь, мне придется его утешать по окончании встречи.

"Барселоне" будет очень сложно играть без Неймара, но мы сосредоточены только на своей команде. С "Реалом" я не выиграл только ла лигу и надеюсь, что пришло время взять новый трофей.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" пройдет в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.