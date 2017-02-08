Луис Суарес будет оспаривать свое удаление в матче с "Атлетико"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после ответного полуфинала Кубка Испании против "Атлетико" (1:1) подчеркнул, что будет подавать протест на вторую желтую карточку, показанную ему арбитром встречи Хилем Мансано. Рефери принял решение удалить игрока на 90-й минуте после его единоборства с полузащитником мадридцев Коке. Если апелляция уругвайца не будет удовлетворена, то он пропустит финал турнира.

- Удаление? Я смеюсь над этим, - приводит sport.es слова Суареса. - Такие решения не имеют никакого объяснения, но я уже привык. Я даже не касался соперника, а просто сделал движение вперед. Он упал, потому что хотел этого. Мы отправим протест сегодня.