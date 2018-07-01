"Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси" интересуются полузащитником "Реала" Васкесом

Топ-клубы английской премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику "Реала" Лукасу Васкесу, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, в игроке заинтересован "Ливерпуль", который также хочет приобрести его партнера по команде Марко Асенсио. Также в списке претендентов "Арсенал" и "Челси". Подписать испанца хотел и "Милан", но финансовые проблемы клуба делают такой вариант невозможным на данный момент.

27-летний футболист в прошлом сезоне провел 53 матча за "Реал" во всех турнира и забил восемь мячей при 16 голевых передачах.