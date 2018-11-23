"Леганес" - "Алавес": видеотрансляция матча - в 23.00

В матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу в пятницу, 23 ноября, "Леганес" встретится с "Алавесом".

"Алавес" после 12 игр идет в числе лидеров ла лиги - команда занимает четвертое место и имеет в активе 23 очка, всего на одно меньше, чем у лидера "Барселоны". В случае победы клуб по меньшей мере на сутки возглавит турнирную таблицу чемпионата.

"Леганес" же набрал 10 очков и идет в зоне вылета на 18-м месте.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионат Испании. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Леганес" - "Алавес": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 13-й тур, 23 ноября 2018, начало – 23.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей