Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии France Football

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом этого сезона по версии журнала France Football. 32-летний португалец вместе с премиальными и доходами от рекламы заработал в общей сложности 87,5 миллиона евро.

Второе место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, у которого 76,5 миллиона. Тройку лидеров замкнул его партнер по команде бразилец Неймар – 55,5 миллиона. Дальше идут нападающий "Реала" Гарет Бэйл (41) и форвард "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси (28,5)

В списках самых высокооплачиваемых тренеров первое место занимает наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Он заработал за сезон 28 миллионов. Второе место занял главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23,5), третье – бывший наставник "ПСЖ" Лоран Блан (20).