Коутинью и Мина - в заявке "Барселоны" на матч с "Эспаньолом"

"Барселона" в Твиттере объявила заявку на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола". В составе сине-гранатовых в предстоящей встрече могут дебютировать полузащитник Филиппе Коутинью и защитник Йерри Мина.

Полностью заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси, Яспер Силлессен, Филиппе Коутинью, Паулинью, Пако Алькасер, Жорди Альба, Люка Динь, Серхи Роберто, Андре Гомиш, Алейш Видаль, Самюэль Юмтити, Йерри Мина.

Напомним, что первый матч между этими командами, состоявшийся 18 января, завершился победой "Эспаньола" (1:0). Ответная игра состоится 25 января и начнется в 23.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.